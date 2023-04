Netflix estreia segunda temporada de “A Sogra que te Pariu”

No dia 12 de abril estreia a segunda temporada de “A Sogra que te Pariu”, a primeira sitcom multicâmera brasileira da Netflix. Nos novos episódios, depois de passar alguns meses na prisão, onde aprendeu golpes de WhatsApp, fez amizades e se apaixonou, Dona Isadir encontra agora uma nova desculpa para se manter na casa de seu filho Carlos (Rafael Zulu) e da nora Alice (Lidi Lisboa): cuidar do novo neto que está a caminho. Junto com a inseparável Fátima (Solange Teixeira), ela vai entrar em roubadas cada vez maiores e arrastar toda a família com ela.

A comédia tem criação, roteiro e direção geral de Rodrigo Sant’Anna, que também atua como protagonista da série. Produzida pela Os Suburbanos Produções, tem direção de Marco Rodrigo e conta com Pedro Ottoni, Bárbara Sut, Ney Lima, Daniela Fontan e Thaissa Carvalho no elenco.