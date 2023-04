Boutique Filmes compra direitos do livro “O Beijo do Rio”, de Stefano Volp

Foto: Raquel Gusson, produtora de desenvolvimento da Boutique Filmes, Mari Brasil, agente do escritor Stefano Volp, Stefano Volp e Tiago Mello, sócio da Boutique Filmes

A Boutique Filmes acaba de anunciar a compra de direitos do livro “O Beijo do Rio”, de Stefano Volp (“Homens Pretos Não Choram”), para a realização de uma obra audiovisual. A adaptação será realizada por Guilherme Quintella (autor e roteirista das quatro temporadas de “Sintonia”, da Netflix) e pelo próprio autor, e contará a história de um jornalista que descobre que seu melhor amigo de infância morreu envenenado no palco, enquanto atuava em uma versão gay de “Romeu e Julieta”. Após a revelação, ele resolve retornar para a sua cidade natal, investigar esse caso misterioso e enfrentar seus fantasmas do passado. A direção será de Aly Muritiba (indicado ao International Emmy 2022 pela série “O Caso Evandro”, disponível no Globoplay, e premiado no Festival de Veneza com o filme “Deserto Particular”, em 2021). “O Beijo do Rio” já teve mais de 30 mil exemplares vendidos e a obra foi publicada inicialmente no clube de assinatura de livros TAG Inéditos.

Produtora responsável por séries como “Rota 66 – A Polícia que Mata”, “Flordelis: Questiona ou Adora”, “Mila no Multiverso”, entre outras, a Boutique Filmes está adaptando outras obras literárias, como “Tudo é Rio” e “Véspera”, ambos de Carla Madeira, “O Mistério do 5 Estrelas”, de Marcos Rey, “O Gênio do Crime”, de Carlos Marinho, e o clássico “A Casa das Sete Mulheres”.