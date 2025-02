15º Cine Esquema Novo divulga vencedores da Mostra Competitiva Brasil

Neste domingo, 23 de fevereiro, o 15º Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira divulgou os ganhadores da Mostra Competitiva Brasil. O júri, composto pelo cineasta, roteirista, crítico e historiador da arte Giordano Gio, a educadora, crítica, programadora e pesquisadora de cinema Juliana Costa e o crítico de arte, diretor, curador e professor Juliano Gomes, elegeu “Uma Noite Perigosa na Ilha de Vulcano” (foto), de Darks Miranda, como o vencedor do Grande Prêmio 15º Cine Esquema Novo. A obra recebeu o troféu assinado pelo artista Luiz Roque, além de R$ 10.000,00 em locação de equipamentos de luz e maquinária na Locall RS e R$ 3.000,00 em processamento de conteúdos, como packinger com transcoding, metadados e thumbnails responsivos para plataformas de streaming, de parceiros da Media Mundus.

As 49 obras selecionadas pelos curadores Dirnei Prates, Kamyla Belli, Jaqueline Beltrame e Ramiro Azevedo para a Mostra Competitiva Brasil foram avaliadas pelos jurados, que tiveram a missão de eleger o Grande Prêmio do 15º Cine Esquema Novo e mais cinco destaques. As produções contempladas foram “Kebranto”, de Jonas Van e Juno B; “O Tubérculo”, de Lucas Camargo e Nicholas Zetune; “Sem Título #9 Todas as Flores da Falta”, de Carlos Adriano; “Afluente”, de Frederico Benevides; e “A sua Imagem na minha Caixa de Correio”, de Silvino Mendonça.

A programação ainda apresentou a terceira edição da Mostra Outros Esquemas, que contou com oito obras exibidas de forma não competitiva; a Mostra Artista Convidado – Luiz Roque, que reuniu sete obras do artista, sendo uma inédita no Brasil; a Mostra Audiovisual em Curso, com produções universitárias gaúchas; Sessões Acessíveis, com Libras, Audiodescrição e LSE para pessoas com deficiência, que também contaram com tradução em Libras nos debates; e a Mostra de Acervo, com obras pertencentes ao Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), à Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB) e que integraram as outras edições do Cine Esquema Novo (CEN).

Além das mostras, o festival promoveu a Oficina Câmera Causa – Realização Audiovisual para grupos em vulnerabilidade social, ministrada pelo realizador audiovisual Gustavo Spolidoro; a Oficina Audiovisual em Curso, realizada para alunos de seis universidades do Estado; a Oficina de Sensibilização e Introdução aos Recursos de Acessibilidade, voltada para orientar os integrantes da equipe; o Programa de Capacitação Novos Talentos, contratando aprendizes remunerados; a terceira edição do Seminário Pensar a Imagem, que provocou conversas sobre Geopolítica da Atenção com profissionais convidados pela curadora Gabriela Almeida; e debates da Mostra Competitiva Brasil, mediados por representantes da ACCIRS, da Mostra Artista Convidado, da Mostra de Acervo e das Sessões Acessíveis, com os realizadores presentes no festival. O público também pôde conferir os Cadernos de Artista, com referências, entrevistas, informações e imagens disponibilizadas pelos participantes da Mostra Competitiva Brasil para gerar maior compreensão sobre o universo de suas obras. O material segue disponível gratuitamente para consulta no site do festival.

A programação reuniu 145 obras, além das atividades formativas (oficinas, seminário e debates), que ocorreram em seis espaços da cidade: a Cinemateca Capitólio e o Goethe-Institut Porto Alegre, parceiros institucionais já há muitas edições, assim como a Cinemateca Paulo Amorim, o MACRS, a Casa de Cultura Mario Quintana e a Casa Baka.