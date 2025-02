Inscrições abertas para o 16º Cinefantasy

O Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico chega à sua 16ª edição e está com inscrições abertas. Cineastas do mundo todo podem enviar seus filmes até 15 de abril, desde que a temática seja fantástica: horror, ficção científica e/ou fantasia.

Nesta edição, o festival expande ainda mais os horizontes do cinema fantástico, trazendo duas novidades imperdíveis: a mostra IA Fantástica, dedicada a curtas-metragens criados com o auxílio de Inteligência Artificial, e a mostra França Fantástica, uma sessão especial de filmes franceses do gênero fantástico, celebrando os 200 anos de relações diplomáticas entre França e Brasil.

Os vencedores receberão o troféu José Mojica Marins, e as produções brasileiras concorrem a prêmios oferecidos por parceiros institucionais do festival. Além disso, os melhores curtas e longas-metragens brasileiros serão indicados ao Prêmio FantLatam, uma das mais prestigiadas premiações internacionais da Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico.

O festival conta com uma Mostra Competitiva de Longas-Metragens e 12 mostras temáticas de curtas-metragens, abrangendo diversas perspectivas do cinema fantástico:

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS – Aberta a filmes de ficção, documentário e animação, produzidos nos últimos 24 meses, com duração mínima de 60 minutos e captados em qualquer formato.

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS – Seleção de curtas produzidos nos últimos 24 meses, com até 15 minutos de duração, inéditos em festivais realizados na cidade de São Paulo. Os filmes podem se inscrever nas seguintes categorias: Afrofantástico, Animação, Brasil Fantástico, Diretoras Fantásticas, Espanha Fantástica, Estudante, Fantasia, Ficção Científica, França Fantástica, Horror, IA Fantástica e Queerfantástico.

As inscrições podem ser realizadas pelas plataformas https://filmfreeway.com/CinefantasyIFFF e https://festhome.com/festival/cinefantasy.