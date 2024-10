Mostra SP realiza o IV Encontro de Ideias Audiovisuais de 24 a 26 de outubro

O IV Encontro de Ideias Audiovisuais, promovido pela Mostra, está ainda mais robusto e internacionalizado nesta edição. O evento acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, na Cinemateca Brasileira, e está estruturado em três pilares: Mercado, Fórum e Da Palavra à Imagem.

A programação do Mercado é pensada para trazer visibilidade a temas importantes e atuais do mercado audiovisual e é patrocinada pelos seus principais agentes. Entre os participantes internacionais deste ano está a presença da Índia, com uma delegação composta por realizadores, investidores, produtores e outros players em busca de possibilidades de parcerias. A 48ª Mostra homenageará o cinema indiano com um grande foco no seu cinema contemporâneo e uma retrospectiva do diretor Satyajit Ray, que assina a arte do pôster desta edição.

O VIII Fórum é dedicado a olhar para algumas questões sensíveis para o mercado cinematográfico, como os novos formatos de distribuição estabelecidos após a pandemia e consolidação do streaming; a ausência de políticas no país dedicadas especialmente ao desenvolvimento do audiovisual voltado às infâncias, algo essencial para a formação de público; e a relação entre as produtoras brasileiras e as plataformas de streaming, que ainda não têm uma regulação específica no país.

Da Palavra à Imagem traz para perto da Mostra e do cinema, editoras e autores. O encontro acontece no dia 26/10, às 10h, e contará com seis editoras que apresentarão livros com potencial para serem adaptados às telas em pitchings dinâmicos de oito minutos. Este ano, em conexão com a Mostrinha, livros infantis terão espaço exclusivo para serem apresentados para os profissionais do mercado audiovisual.

Ainda haverá uma masterclass sobre adaptações literárias para o audiovisual, com curadoria da Roteiraria.

Todas as atividades do Encontro de Ideias Audiovisuais são gratuitas e abertas ao público. Este ano, a participação do público será por meio de credenciamento, através do formulário INSCRIÇÃO PARTICIPANTE – IV ENCONTRO DE IDEIAS AUDIOVISUAIS. Com a credencial é possível circular em todas as atrações. Porém, as mesas estão sujeitas à lotação e é preciso retirar senha uma hora antes para garantir o lugar.

O evento irá disponibilizar transfer gratuito do metrô Vila Mariana para a Cinemateca durante todos os dias do evento.

A programação acontecerá nas salas de cinema Oscarito e Grande Otelo e seus respectivos foyers, no Espaço Petrobras na 48ª Mostra, exclusivamente montado para a Mostra, e em seu jardim. Haverá um estande da livraria da Travessa com títulos relacionados a cinema e uma praça de alimentação para atender os participantes com food trucks variados.

Criado por Renata de Almeida e coordenado por Cris Guzzi, o IV Encontro conta ainda com a coordenação de Ana Paula Sousa, no Fórum, e de Denise Gomes, no Da Palavra à Imagem.