Animação conta com as vozes de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs

O diretor de curtas de animação Marão estreia na direção de longas com “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, que tem distribuição da Sessão Vitrine Petrobras em parceria com a Boulevard Filmes. O filme estreia nos cinemas em 25 de janeiro. Estrelando com as vozes de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs, acompanhamos três personagens em uma jornada até as profundezas do oceano: uma mulher com superpoderes excêntricos, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica.

“Bizarros Peixes das Fossas Abissais” recebeu Menção Honrosa na Première Brasil – Novos Rumos no Festival do Rio deste ano. Também recebeu o prêmio de Melhor Longa pelo Júri Popular do Moonstra Festival, em Lisboa, e fez parte da programação da 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e do Festival Internacional Del Nuevo Cine Latinoamericano de Havana (CUBA).

O filme possibilita bizarras situações de humor nonsense, envolvendo um trio que inclui uma mulher cuja região glútea se metamorfoseia em um primata ao pronunciar a frase “Minha Bunda É um Gorila”. Voltada para o público jovem adulto, é uma comédia estilizada de super-heróis bizarros.

Marão já fez 14 curtas e conta com 667 participações em festivais por todo o mundo. “Bizarros Peixes das Fossas Abissais” já tem exibição confirmada nas seguintes cidades: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.