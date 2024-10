Série “Estranho Amor”, protagonizada por Juliana Knust, estreia no AXN

Todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de violência doméstica por todo o Brasil. Esse é o principal enredo da nova série, “Estranho Amor”, uma coprodução AXN, Visom Digital e Record, que estreia em 10 de outubro, às 22h55, com exclusividade no AXN. A cada episódio, a delegada Vânia Jardim, interpretada por Juliana Knust, dedica-se a investigar casos impactantes, enquanto precisa lidar com traumas de uma violência sofrida no passado.

Na trama, Vânia assume o cargo de delegada em uma Delegacia de Defesa da Mulher do Rio de Janeiro e se encontra em uma missão complexa: reestruturar uma instituição engessada pela burocracia, com policiais pouco interessados em solucionar os casos. Com temperamento forte, a nova chefe passa a se dedicar a solucionar e trazer justiça à história de mulheres aprisionadas em relacionamentos abusivos, enquanto ela mesma tem que lidar com traumas de uma relação passada.

Além de Juliana Knust, o elenco conta com Nikolas Antunes, Junior Vieira, Daniel Dalcin, Laíze Câmara, Raira Machado, Ana Miranda, Roberto Birindelli e Ray Erlich.

A primeira temporada de “Estranho Amor”, criada por Ingrid Zavarezzi e Carlos de Andrade, com direção geral de Ajax Camacho, e terá episódios inéditos todas as quintas-feiras.