Filme brasileiro é premiado no Festival Internacional de Cine Canábico (FICC), em Buenos Aires

O documentário independente brasileiro “Queimando Fronteiras” foi o grande vencedor na categoria Voto Popular do Festival Internacional de Cine Canábico (FICC), de Buenos Aires, considerado o “Oscar Cannábico”, realizado neste final de semana.

Produzido pela produtora curitibana Abra a Gaveta, com direção de Leonardo Ferron Baggio, “Queimando Fronteiras” tem duração de 75 minutos. A obra é uma viagem na jornada da legalização da maconha na América Latina, com foco especial na regulamentação do autocultivo na Argentina, aprovada em 2020.

Para a gravação do documentário, a equipe percorreu mais de 30 mil quilômetros, cruzando a fronteira brasileira e dialogando com ativistas, políticos, especialistas, usuários e cidadãos que vivem os impactos diretos dessa transformação.

Com uma abordagem crítica e envolvente, o documentário busca ampliar o debate sobre políticas de drogas, direitos humanos e os desafios enfrentados por países que avançam em legislações mais progressistas. Mais do que isso, o filme questiona governantes sobre a urgência da legalização e explora como o fim da guerra às drogas pode ajudar a curar as “veias abertas” do continente.