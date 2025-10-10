Coprodução brasileira, “Yanuni” é indicado a melhor documentário na 35ª edição do Environmental Media Awards

“Yanuni”, produzido pela líder indígena e ativista ambiental Juma Xipaia e por Leonardo DiCaprio, sob a direção de Richard Ladkani, foi indicado na categoria de melhor documentário da 35ª edição do Environmental Media Awards. A premiação, que acontece nesse sábado, dia 11 de outubro, destaca produções de cinema e televisão que se destacam em narrativas ambientais e práticas sustentáveis de produção.

Com foco especial em obras que inspiram ações em defesa do clima e meio ambiente, o EMA é dividido em diversas categorias, incluindo longa-metragem, documentário, série documental, reality show, série infantil, série dramática, programa de variedades e filme estudantil.

Após encerrar o Festival de Tribeca, em junho, “Yanuni” recebeu o Grand Teton, maior prêmio do Jackson Wild Media Award, além de ter vencido como melhor longa-metragem (feature). O filme também recebeu o Prêmio do Público no Montrose LandXSea Film Festival, o festival de cinema ambiental da Escócia, e será o filme de abertura do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), marcado para os dias 13 a 16 de outubro.

“Yanuni” acompanha a trajetória de Juma Xipaia, cacica da aldeia Kaarimã, na Terra Indígena Xipaya, no município de Altamira (PA), que, ao lado do seu marido, Hugo Loss, agente ambiental e coordenador de operações de fiscalização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), luta contra a mineração e o garimpo, e em defesa dos territórios indígenas, povos e comunidades da Amazônia. Em meio a constantes ameaças, ela vive uma maternidade iminente, expondo-se à resistência, mesmo a custo pessoal.

O filme, uma produção da Malaika Pictures, tem produção executiva de Eric Terena. E participações das artistas indígenas Katu Mirim e Djuena Tikuna, na trilha sonora.