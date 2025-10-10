Itaú Cultural recebe pré-estreia do documentário “Do Colo da Terra”, com debate após a sessão

No dia 13 de outubro, às 18h30, o Itaú Cultural recebe a pré-estreia de “Do Colo da Terra” (2025), documentário da dupla Renata Meirelles e David Vêluz. O filme retrata como as etnias indígenas Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva, Baniwa e Khisetje enxergam a infância, intrinsecamente ligada à natureza e à terra. A produção é a mais recente realização do Território do Brincar e da Ludus Vídeos e Cultura.

Após a exibição do filme, haverá um bate-papo com as lideranças indígenas Ailton Krenak — que é homenageado em uma mostra da série Ocupação em cartaz no térreo do Itaú Cultural —, e Anastácio Peralta e Gersem Baniwa. Em 17 de outubro, o filme faz sua estreia na Itaú Cultural Play.

Para participar, é preciso reservar o ingresso gratuito pela plataforma INTI, disponível no site do Itaú Cultural (itaucultural.org.br).

Com abordagem contemplativa e sensível, “Do Colo da Terra” registra o cotidiano de crianças dos povos Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva, Baniwa e Khisetje. Para essas etnias, as crianças representam a continuidade e o futuro, estando intrinsecamente ligadas, então, à natureza e à terra. Além do olhar sobre as infâncias indígenas, no filme, Renata Meirelles e David Vêluz revelam aspectos da espiritualidade, do profundo respeito ao meio ambiente e aos seres que nele vivem e do sentimento de pertencimento coletivo desses povos.

As imagens contemplativas dos diferentes territórios, os planos de detalhes dos fazeres e brincadeiras de cada etnia convidam a um desacelerar e a repensar a relação da humanidade com a natureza.