Sistema Fecomércio MG celebra legado de Cacá Diegues com mostra inédita no Sesc Palladium, em BH

Até 2 de novembro, o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, promove no Sesc Palladium (rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro – BH) a Mostra Cacá Diegues – Cineasta do Brasil. Com curadoria de Silvia Oroz e Breno Lira Gomes, a programação reúne grandes títulos, como “Bye Bye Brasil” (1980), “Tieta do Agreste” (1996) e “Deus é Brasileiro” (2003).

Os ingressos estão disponíveis na Plataforma Sympla e na bilheteria do Sesc Palladium, com valores entre R$ 10 (inteira), R$ 8 (clientes Sesc com Credencial Plena) e R$ 5 (meia-entrada).

O projeto apresenta uma retrospectiva inédita em Belo Horizonte, celebrando mais de seis décadas da carreira de Cacá Diegues, um dos fundadores do Cinema Novo e referência incontornável na cinematografia nacional. Sua obra mescla crítica social, lirismo e valorização da cultura brasileira, retratando as complexidades do país com sensibilidade e vigor narrativo.

Neste sábado (11/10), está em cartaz o documentário inédito “Para Vigo me Voy”, às 19h, seguido por um bate-papo com Renata Almeida Magalhães, viúva de Cacá Diegues e produtora de diversos filmes do cineasta, acompanhada pelo ator Antônio Pitanga. No domingo (12/10), a programação segue com os filmes “Xica da Silva” e “Chuvas de Verão”.

Na próxima sexta-feira (17/10), às 19h, será exibido “Quilombo”, filme estrelado por Tony Tornado, Antônio Pompêo e Zezé Motta. No sábado (18/10), “Bye Bye Brasil” ganha sessão às 19h e é seguido, no domingo (19/10), por “Um Trem para as Estrelas”, às 15h, e “Joanna Francesa”, às 18h.

Na semana seguinte, a mostra apresenta produções consagradas e elencos de destaque. Na sexta-feira (24/10), “Veja Esta Canção”, com Fernanda Montenegro e Fernando Torres, às 19h. No sábado (25/10), às 19h, “Tieta do Agreste” traz Sônia Braga e Marília Pêra em adaptação de Jorge Amado. Já no domingo (26/10), “Orfeu” será exibido às 15h e, na sequência, “Deus é Brasileiro”, às 18h.

Encerrando a programação, “O Maior Amor do Mundo” será exibido em 31 de outubro, às 19h. No dia 1º de novembro, também às 19h, “O Grande Circo Místico”, indicado ao Oscar de 2019. No dia 2, a mostra termina com “5x Favela – Agora por Nós Mesmos”, às 15h, e a reprise de “Bye Bye Brasil”, às 18h.