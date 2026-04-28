Curta brasileiro “Tripulação Solo” será exibido em festival de Los Angeles

O curta-metragem “Tripulação Solo”, dirigido pelo cineasta e diretor de fotografia Gabriel Fontes e produzido pela Teresa Filmes, aborda, de forma sensível, temas como depressão e suicídio entre jovens. Com 11 indicações e 10 prêmios, a obra foi selecionada também para o LA International Children’s Festival, e será exibida dia 9 de maio.

Com narrativa que transita entre o real e o fantástico, o filme acompanha uma jovem protagonista que, após perder o pai, embarca em uma jornada simbólica guiada por uma voz misteriosa. Acreditando que ele foi viver com alienígenas, ela parte em busca desse reencontro — enquanto sua mãe, ao perceber seu desaparecimento, inicia uma busca desesperada.

De acordo com Gabriel, a obra aposta em uma abordagem estética que mistura referências do cinema infanto-juvenil com elementos de realismo fantástico, criando um universo atemporal e autocontido. Filmado em São Paulo, o curta descaracteriza tempo e espaço ao combinar objetos de diferentes décadas e uma direção de arte cuidadosamente construída.

Ao optar por uma linguagem lúdica e sensível, o filme busca ampliar o debate sem recorrer a abordagens explícitas, tornando o conteúdo acessível a diferentes faixas etárias, ao mesmo tempo em que provoca reflexão.

Escrito, dirigido, fotografado, montado e colorido por Gabriel Fontes, o curta evidencia uma assinatura autoral forte. A direção aposta em enquadramentos simétricos, movimentos de câmera fluidos e uma paleta de cores expressiva para construir a atmosfera do filme.

A protagonista, que passa grande parte da narrativa sem falas e com o rosto parcialmente oculto, reforça o caráter universal da história. A escolha estética amplia a identificação do público, transformando a personagem em representação de jovens que enfrentam sentimentos de deslocamento e solidão.

Inspirado por cineastas como Wes Anderson e Spike Jonze, o filme equilibra delicadeza visual e profundidade emocional, explorando o potencial do cinema como ferramenta de reflexão social.

“Tripulação Solo” foi semifinalista no Venezia Shorts, venceu como melhor curta estrangeiro no San Diego Movie Awards e recebeu prêmios de melhor curta de fantasia e melhor direção de arte no IndieX Film Fest. Também foi selecionado para o LA Film Festival.

No San Diego Short Film Festival, o filme recebeu 11 indicações e conquistou oito prêmios, incluindo filme favorito da audiência, melhor filme experimental e melhor VFX, além de prêmios de atuação e reconhecimento especial para a jovem atriz Elisa Rosati.