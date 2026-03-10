Série documental “Ruralidades”, da Têm Dendê Produções, estreia na TV COM (BA)

A série documental “Ruralidades”, da Têm Dendê Produções, estreia nesta terça-feira (10/03), às 18h, na TV COM (BA). Com 13 episódios de 26 minutos cada, o projeto também será exibido na TV Aparecida, ainda no primeiro semestre.

“Ruralidades” se debruça sobre as áreas rurais do Brasil, passando por diversas regiões do país conhecendo pequenos e médios produtores, agricultores, criadores e famílias do campo, sob a direção geral de Vânia Lima e Walkiria Hamu Mattar.

Produzida por seis equipes em sete estados — Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais —, a série é apresentada por Karoline Meira. A direção de episódios contou com Athos Muniz (RN), Clemilson Farias (AM), Daniel Calil e Perseu Azul (MT), Jorge Baía (BA), Pedro Novaes (GO) e Walkiria Hamu Mattar (SP/MG).

“Ruralidades” dá destaque à agricultura familiar — que congrega cerca de 4 milhões de estabelecimentos rurais no país — e evidencia sua importância econômica e social: embora muitos desses produtores atuem em pequenas áreas, respondem por uma parcela expressiva da oferta de alimentos, chegando a produzir cerca de 70% dos alimentos consumidos internamente no país. A série mostra como essas famílias são fundamentais para a segurança alimentar, para a manutenção de saberes tradicionais e para a diversificação econômica das regiões rurais.

O episódio de estreia abrange o surgimento do interesse por trabalhar no agronegócio e as suas cadeias produtivas. Em Cunha (SP), o programa apresenta um lavandário que leva à fabricação de itens derivados de plantas, como essências e óleos. Já em Itabuna (BA), uma fazenda de laticínios focada na fabricação de queijos se aproxima da história anterior ao trazerem a agroindústria como peça fundamental de sustentação e prosperidade para os pequenos produtores agrícolas de todo o país.

Os demais episódios abordam tradições rurais, participação da juventude, cooperativismo, produção sustentável, assentamentos produtivos, mecanização e inovação, novas formas de plantio, protagonismo feminino, exportação e o papel estratégico da agricultura familiar.