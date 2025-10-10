Últimos:
Inscrições para o Edital de Comercialização em Cinema se encerram na próxima segunda-feira, 13 de outubro

Redação

A Secretaria de Audiovisual (SAv) do Ministério da Cultura (MinC) está com inscrições abertas, até às 18h da próxima segunda-feira, 13 de outubro, para o Edital de Comercialização em Cinema, que apoia a distribuição de filmes brasileiros independentes. O edital destina R$ 60 milhões a distribuidoras registradas na Agência Nacional do Cinema (ANCINE). Cada distribuidora pode inscrever projetos de R$ 250 mil a R$ 2 milhões, podendo combinar diferentes propostas até o limite de R$ 3 milhões.

Podem participar proponentes que tenham registro regular na Ancine e classificação de distribuidora independente. Pessoas físicas, MEIs, associações e fundações não são elegíveis.

As inscrições devem ser realizadas pelo Sistema Mapa da Cultura (Link). Dúvidas técnicas podem ser enviadas para suporte.mapa@cultura.gov.br, e para questões sobre habilitação ou processo seletivo, para comercializacao.minc@cultura.gov.br.

