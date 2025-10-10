Drama histórico “Corações Naufragados” inicia gravações em Sergipe

No último sábado, dia 4 de outubro, começaram as filmagens do longa-metragem “Corações Naufragados”, produção da WG Produções, com direção de Caco Souza (“Atena”, “O Faixa Preta” e “Solteira Quase Surtando”), com roteiro e produção executiva de Cacilda de Jesus (“Memórias de um Agosto Sangrento” e “Velho Chico, a Alma do Povo Xokó”).

Contando um episódio pouco explorado da memória nacional – os ataques do submarino alemão U-507 à costa sergipana, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial –, o filme traz em seu elenco nomes como Olivia Torres (do vencedor do Oscar “Ainda Estou Aqui”), William Nascimento (da série “Anderson Spider Silva”), Dalton Vigh (das novelas “O Clone”, “Fina Estampa” e “O Profeta”), Daniel de Oliveira (“Aos teus Olhos”, “Cazuza: O Tempo Não Pára”), Wagner Santisteban (“Desapega!”, “A Grande Família: O Filme”), Mina Nercessian (“Solteira quase Surtando”), Leonardo Medeiros (“Kardec: A História por Trás do Nome”, “O Tempo e o Vento” e “O Cheiro do Ralo”), Gabi Britto (“A Divina Farsa”), Domingos Antonio (“João, o Maestro”) e Anne Samara (apresentadora do programa de TV “Giro Sergipe”), que se encontram em Sergipe para as primeiras cenas. Além deles, o filme conta ainda com grande elenco sergipano com mais de 40 atores da região.

Ambientada entre o Rio de Janeiro e Sergipe, a trama acompanha Lucinda Camargo (Olivia Torres), jovem jornalista que ousa revelar sua identidade após escrever sob pseudônimo masculino, e o Capitão Francisco da Silva (William Nascimento), oficial sergipano da Marinha e líder clandestino antinazista. Entre o amor e a resistência, o casal enfrenta a repressão política e a tragédia da guerra que ceifou a vida de mais de 600 civis brasileiros.

Filmado em locações históricas do estado de Sergipe, o longa não apenas lança luz sobre um capítulo esquecido da participação do Brasil no conflito mundial, mas também reafirma o estado como cenário e polo de produção cinematográfica de relevância nacional.

A produção conta com recursos captados pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/BRDE) e a estreia nos cinemas brasileiros deve acontecer em meados de 2026.