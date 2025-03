12ª Agenda Brasil – Festival Internacional de Cinema Brasileiro abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a Agenda Brasil – Festival Internacional de Cinema Brasileiro, que acontecerá em Milão, Itália, em outubro de 2025. Serão selecionados longa-metragens de ficção e documentários, com prêmios do júri de especialistas e do júri popular.

As inscrições devem ser efetuadas, até o dia 15 de junho, exclusivamente através da plataforma Film Freeway.

Organizado pela Associação Cultural Vagaluna, Agenda Brasil – Festival Internacional de Cinema Brasileiro, o principal e mais importante festival dedicado ao cinema brasileiro na Itália, chega em 2025 à sua 12ª edição em Milão, com edições retrospectivas programadas em Roma, Turim, Gênova e Bolonha.