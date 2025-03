Inscrições abertas para a 3ª Mostra Som Quadro a Quadro (Cinema de Animação)

Até o dia 21 de março, diretores de todo Brasil podem inscrever seu filme de animação para a fase seletiva da 3ª Mostra Som Quadro a Quadro (Cinema de Animação). Poderão participar da mostra competitiva trabalhos de curta-metragem de até 30 minutos, realizados em qualquer técnica de animação, suportes de captação, tema e gênero, que tenham sido produzidos a partir de 2021. As inscrições podem ser feitas diretamente no Instagram @mostrasomquadroaquadro.

Os filmes selecionados serão exibidos gratuitamente de acordo com classificação etária: Mostra competitiva infantil (filmes de classificação livre), Mostra competitiva geral (classificação a partir de 14 anos) e Mostra especial com filmes infantis com recursos de acessibilidade (legenda, audiodescrição e linguagem de Libras nos filmes).

A terceira edição do evento acontece entre os dias 9 e 10 de maio, na Usina Cultural Energisa, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Além da mostra, o público também poderá participar de oficinas gratuitas.

A mostra tem direção de Jane Correia e curadoria de Quiá Rodrigues realizada pela Política Nacional Aldir Blanc (Minc), através do Edital Multilinguagens da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo e com o Apoio Cultural do Instituto Energisa e OAB Seção Nova Friburgo.