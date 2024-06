“José Aparecido de Oliveira – O Maior Mineiro do Mundo” estreia no Canal Brasil

Estreia no Canal Brasil, no sábado, dia 15 de junho, o documentário “José Aparecido de Oliveira – O Maior Mineiro do Mundo”, dirigido por Mário Lúcio Brandão Filho e Gustavo Brandão. O filme, uma coprodução do Canal Brasil, traz a história do mineiro que foi jornalista, deputado federal, secretário e ministro de Estado, governador do Distrito Federal e embaixador. O longa conta com depoimentos de nomes como Fernanda Montenegro, Ziraldo e Geraldo Carneiro, que ressaltam a importância do ex-governador para a cultura e a política no Brasil.

No governo de José Sarney, Oliveira tornou-se o primeiro ministro da Cultura no Brasil e, alguns anos depois, governador do Distrito Federal. Ao lado dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, conquistou para a cidade de Brasília o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. “José Aparecido de Oliveira – O Maior Mineiro do Mundo” estreou oficialmente na seleção oficial do 52º Festival de Cinema de Brasília, em 2019.