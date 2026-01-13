II Festival Internacional Goitacá tem inscrições abertas

O II Festival Internacional Goitacá de Cinema abriu o período de inscrições para a submissão de obras que irão compor sua edição de 2026. Idealizado e realizado pela Quiprocó Filmes, o evento avança em sua trajetória de consolidação como a maior vitrine cinematográfica do interior do estado do Rio de Janeiro, alcançando uma região com mais de 1 milhão de habitantes.

As inscrições, abertas até dia 20 de fevereiro, representam a oportunidade de concorrer ao Troféu Cabrunco, premiação oficial confeccionada pelas artesãs do projeto “Caminhos de Barro” e concedida aos vencedores das mostras competitivas. Podem ser inscritos filmes de longa e curta-metragem, nos gêneros ficção e documentário, produzidos a partir de janeiro de 2025. O festival será realizado de 6 a 11 de agosto, em Campos dos Goytacazes e com ativações em cidades da região.

O festival contará com cinco mostras competitivas (Brasileira, Internacional, Zezé Motta, Olhares do Interior e Cabrunquinho) e a inédita Mostra Informativa Futuro do Clima. Além das exibições, a programação gratuita, em agosto, contará com o II Seminário de Cinema e Audiovisual do Norte e Noroeste Fluminense, o Programa de Formação, o Cine Market Goitacá e ativações turísticas em cidades da região.