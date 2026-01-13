“Belchior – Apenas um Coração Selvagem” estreia no Canal Brasil

A música é o eixo central da programação do Canal Brasil nesta semana, que apresenta a estreia do documentário “Belchior – Apenas um Coração Selvagem” (foto), de Camilo Cavalcanti e Natália Dias, além de uma maratona especial em homenagem ao cantor e compositor Jorge Mautner, que completa 85 anos no dia 17 de janeiro. A seleção dedicada ao artista reúne os filmes “Jorge Mautner – O Filho do Holocausto”, de Pedro Bial e Heitor D’Alincourt, “Festa”, de Ugo Giorgetti, e “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky.

Na quarta-feira, dia 14 de janeiro, às 20h, o Canal Brasil exibe “Belchior – Apenas um Coração Selvagem”. O documentário propõe um autorretrato do cantor e compositor cearense, construído a partir de suas canções, poemas e reflexões. A direção de Camilo Cavalcanti e Natália Dias acompanha diferentes momentos da trajetória de Belchior, evidenciando seu pensamento artístico, sua relação com a palavra e o impacto de sua obra na música popular brasileira.

No sábado, dia 17 de janeiro, a partir das 14h, o Canal Brasil exibe a Maratona Jorge Mautner. A programação começa com “Jorge Mautner – O Filho do Holocausto”, documentário dirigido por Pedro Bial e Heitor D’Alincourt que apresenta a trajetória do músico, escritor e pensador brasileiro a partir de sua história familiar, marcada pela experiência do exílio e pela memória do Holocausto, além de abordar sua formação intelectual e artística. Em seguida, “Festa”, de Ugo Giorgetti, acompanha três artistas contratados para se apresentar em uma comemoração em uma casa de alto padrão em São Paulo. Enquanto aguardam para serem chamados, um músico, um jogador de sinuca e um ator veterano permanecem do lado de fora do evento, situação que expõe as diferenças entre os anfitriões da festa e aqueles responsáveis por animá-la. Encerrando a maratona, “Como nossos Pais”, de Laís Bodanzky, narra a história de uma mulher que enfrenta mudanças em sua vida pessoal e profissional, enquanto revisita laços familiares, afetivos e geracionais, colocando em foco questões ligadas à maternidade, ao trabalho e às relações familiares.