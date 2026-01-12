“O Verão da Lata” tem filmagens finalizadas no Rio de Janeiro

Foto © Luciana Melo

As filmagens de “O Verão da Lata” chegaram ao fim no Rio de Janeiro, com cenas rodadas também em Maricá. Estrelado por Samantha Schmütz e Babu Santana, o longa é uma comédia policial inspirada em um dos acontecimentos mais icônicos da contracultura brasileira, quando milhares de latas de maconha surgiram misteriosamente nas praias do país em 1987. O filme tem direção de Santiago Dellape (“A Repartição do Tempo”, “Meio Expediente”, “Fuga de Natal”), que também assina o roteiro ao lado de Davi Mattos e Renato Fagundes. Com produção da Na Paralela Filmes, Gancho de Nuvem e Nada Consta, em coprodução com Warner Bros. Discovery e H2O Produções, “O Verão da Lata” tem lançamento previsto para novembro, com distribuição da H2O Films.

Na história, Sandra (Samantha Schmütz) e Brasa (Babu Santana) são policiais federais com personalidades opostas que precisam superar suas diferenças para enfrentar uma ameaça vinda do mar: milhares de latas cheias de maconha estão prestes a invadir as praias brasileiras, provocando uma verdadeira “corrida do ouro verde” no verão de 1987. No caminho, a dupla se depara com traficantes, policiais corruptos, jornalistas, malandros e jovens em busca de sorte — todos envolvidos no caos de um caso que mistura crime, política e contracultura em plena redemocratização do país.

O elenco reúne personagens excêntricos e marcantes: Alane Dias faz sua estreia como atriz no cinema no papel de Marina, ao lado de Igor Jansen, que interpreta Chico; os dois vivem irmãos caiçaras que estão entre os primeiros a encontrar as latas. Rafael Saraivavive Michael é o cozinheiro do navio envolvido no episódio que dá início à história. Humberto Martins é o Delegado Dantas, enquanto Leandro Firmino interpreta Mattos, policial envolvido na investigação. Polly Marinho interpreta Cláudia, esposa de Brasa, e Gabi Correa vive Janine, personagens que acabam entrando no meio da confusão atraídas pela movimentação em torno das latas. O filme conta ainda com a participação de Ademara, como Cíntia, uma repórter em busca do furo jornalístico, e Paulinho Serra, no papel do traficante Cadeirinha.

O episódio real que inspirou o filme ocorreu em setembro de 1987, quando a tripulação do navio Solana Star, carregando 22 toneladas de maconha distribuídas em mais de 14 mil latas, lançou a carga ao mar após ser interceptada por uma operação da Polícia Federal e da Marinha, nas proximidades de Angra dos Reis. As correntes levaram parte da droga até as praias do Sudeste, e o fenômeno ficou conhecido como o “Verão da Lata”. A maconha, de origem tailandesa e apelidada de “veneno”, se espalhou pelo país e rapidamente ganhou fama por sua potência. O caso, que ocorreu poucos anos após o fim da ditadura militar, influenciou a música e a cultura pop: inspirou canções de blocos de carnaval, versos do poeta Chacal e sucessos como “Veneno da Lata”, de Fernanda Abreu, além de consolidar um imaginário de liberdade e irreverência que marcou o Brasil do final dos anos 1980.