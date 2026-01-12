“Eu e meu Avô Nihonjin” está disponível no Prime Video

A animação brasileira “Eu e meu Avô Nihonjin”, dirigida por Célia Catunda, criadora de “O Show da Luna!” e “Peixonauta”, já está disponível no Prime Video, como parte do portal de envio de conteúdo do Prime Video Direct. Produzido pela Pinguim Content e distribuído pela H2O Films, o filme é inspirado no livro “Nihonjin”, de Oscar Nakasato, vencedor do Prêmio Jabuti, e conta uma história sobre identidade, herança cultural e os laços entre gerações.

Além da estreia no Prime Video, o filme também está disponível para locação (TVOD) em diferentes plataformas digitais, como Now (Claro), Vivo Play, Google Play, Apple TV (iTunes) e Prime Video.

Na trama, Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses, passa a investigar a história de sua família após ouvir as memórias do avô. Ao longo dessa jornada, ele descobre a existência de um tio misterioso e reflete sobre o que significa ser nipo-brasileiro e o desejo de pertencer a dois mundos.

Com vozes de Ken Kaneko e Pietro Takeda, e direção de arte inspirada nas pinturas de Oscar Oiwa, “Eu e meu Avô Nihonjin” mistura poesia, humor e emoção para apresentar às novas gerações o legado da imigração japonesa no Brasil, em uma narrativa acessível tanto para crianças quanto para adultos.