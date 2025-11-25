Série de Gabriel Martins, “O Natal dos Silva”, estreia no Canal Brasil

Foto © Denise dos Santos

Rodada em Belo Horizonte, “O Natal dos Silva” foi criada por Gabriel Martins (“Marte Um”) e é a primeira série produzida pela Filmes de Plástico. A produção poderá ser assistida a partir de 27 de novembro, no Canal Brasil, com exibição de um episódio por semana no canal, e no Globoplay Plano Premium.

A trama acompanha os Silva, uma família negra tipicamente brasileira que vive as primeiras festas depois da perda de sua matriarca. O luto deixa todos à flor da pele e os conflitos — ora hilários, ora tristes — parecem inevitáveis. O elenco é todo de Minas Gerais e une uma gama de profissionais de experiências diversas, vindos do cinema, teatro, música, além de atores não-profissionais.

A direção dos outros capítulos é dividida com os parceiros Maurilio Martins e André Novais Oliveira. Cada um assume um tom e uma linguagem próprios — da câmera na mão ao plano-sequência.

Thiago Macêdo Correia, que completa o quarteto da Filmes de Plástico, assina a produção da série, realizada em parceria com o Canal Brasil. O plano é criar outras temporadas para a família Silva, focando sempre em datas comemorativas.