Filme brasileiro “Memória de Elefante” é selecionado para o 56º International Film Festival of India

“Memória de Elefante”, dirigido pelo mato-grossense Severino Neto, foi selecionado para o 56º International Film Festival of India (IFFI), o maior festival de cinema da Índia e uma das vitrines mais influentes da Ásia, criado em 1952 para apresentar ao mundo novas cinematografias e vozes emergentes.

No coração do Cerrado, uma mulher de 60 anos luta para reorganizar sua vida após um luto que nunca cicatrizou, enquanto cuida de um santuário de elefantes ameaçado pelo avanço da soja. Sua rotina se transforma, quando o afeto inesperado com um jovem da comunidade desperta tensões, preconceitos e um novo modo de habitar o próprio desejo.

Paralelamente, o romance entre dois jovens do mato expõe as violências e desigualdades de um Brasil rural raramente visto nas telas. Entre disputas de terra, afetos improváveis e memórias que insistem em permanecer, “Memória de Elefante” revela um país profundo, onde amor, território e resistência se entrelaçam com a mesma força com que o Cerrado se regenera ao redor dos elefantes.

O filme foi filmado no Cerrado e inspirado no Santuário de Elefantes Brasil (SEB), na Chapada dos Guimarães (MT), o único santuário de elefantes da América Latina, criado para resgatar animais vindos de circos e zoológicos. O espaço, hoje fechado ao público para proteger a readaptação dos animais, é um local real de cura e regeneração, onde o Cerrado volta a florescer, as águas retornam e os animais aprendem novamente a existir em liberdade.

Antes do festival indiano, “Memória de Elefante” participou de laboratórios e programas de desenvolvimento; foi finalista no 4º Festival de Roteiros Guiões (Lisboa), vencedor do pitching no 12º Curso de Formação Profissional do Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros Audiovisuais, selecionado no 1º MT LAB, premiado na categoria Work in Progress no Mercado Sur Frontera do 14º Festival de Cinema da Fronteira e selecionado no Noronha 2B WIP LAB.