Filmes do 29º forumdoc.bh estão disponíveis online e gratuitamente até 7 de dezembro

Até 7 de dezembro, a 29ª edição do forumdoc.bh — Festival do Filme Documentário e Etnográfico, Fórum de Antropologia e Cinema — oferece gratuitamente, em formato online, uma seleção especial de sua programação. São 28 filmes disponíveis no site oficial (forumdoc.org.br), além de parte do conteúdo acessível também pela plataforma Itaú Cultural Play (itauculturalplay.com.br), dedicada à difusão de produções nacionais. Muitos dos títulos contam ainda com recursos de acessibilidade.

As obras podem ser assistidas no site do festival até 30 de novembro e na plataforma Itaú Cultural Play até 7 de dezembro. A seleção reúne filmes das mostras Cine Takaja Awa Guajá: modos de inventar o passado-futuro e Contemporânea Brasileira, além de títulos recém-lançados.

Entre os destaques está “Terra Doente” (foto, 2025), de Sukande Kasáká, dirigido por Kamikia Kisedje e Fred Rahal. O filme acompanha o povo Khĩsêdjê diante da ameaça invisível dos agrotóxicos, que contaminam a floresta, os rios e seus próprios corpos. Em meio ao colapso ambiental, Kamikia e Lewayki enfrentam um dilema profundo ao decidir entre permanecer na aldeia ancestral, arriscando a saúde da comunidade, ou deixá-la em busca de sobrevivência.

Também integra a programação “Palimpsesto” (2024), de André Di Franco e Felipe Canêdo, que revisita o incêndio ocorrido em junho de 2020 na coleção arqueológica do Museu de História Natural da UFMG. A partir do trabalho de resgate do acervo, o filme propõe uma reflexão sensível sobre o fogo, seus vestígios e as camadas de memória que resistem após a destruição.

A seleção inclui ainda “Quem é essa Mulher?” (2024), de Mariana Jaspe, que aproxima duas mulheres negras separadas por um século. Pelas estradas da Bahia, Mayara, moradora da periferia de Salvador, reconstrói sua própria trajetória enquanto revela a história de Maria Odília Teixeira, neta de uma ex-escravizada que se tornou a primeira médica negra do Brasil.

Confira a lista dos filmes disponíveis online:

1 A Caçada através da Tocaia (Tatusia Awá-Guajá e Inamupthu Guajá, 2022, 4’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

2 A Estrela do Oriente Visita o Reino Treze de Maio (Júnia Torres e Isabel Casimira, Brasil, 2025, 75’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

3 A Mulher Sem Chão (Auritha Tabajara e Débora McDowell, Pará, 2024, 79’) | Classificação: 10 anos – IC Play + Site forumdoc

4 Afluente (Frederico Benevides, Ceará, Rio de Janeiro, 2025, 30’) | Classificação: Livre – IC Play + Site forumdoc

5 Ainda Escuto o Céu Embaixo D’água (Alice Lovelace, Céuva, Kalina Flor, Lua de Kendra, Marina Bonifácio, Morgana Neves, Nara Dos Santos, Pérolla Negra e Samantha de Araújos, Alagoas, 2024, 13’) | Classificação: 10 anos – IC Play + Site forumdoc

6 Anfitriões Há Meio Século: a Versão Mỹky da História (Typju Mỹky e André Tupxi Lopes, Mato Grosso, 2025, 39’) | Classificação: Livre – IC Play + Site forumdoc

7 Aria Arimunu´u Iataí Rehe – Cuidando da Saúde do Itaí (Paky Awá Guajá e Paranan Awá Guajá, Brasil, 2022, 23’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

8 Awáka’ Apará (Humberto Capucci e Diego Janatã, Brasil, 2007, 29’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

9 Capitã Iracema (Dani Drumond e Marcio Martins, Minas Gerais, 2025, 30’) | Classificação: Livre – IC Play + Site forumdoc

10 Copo da Mata (Coletivo Japua, Brasil, 2024, 5’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

11 Escudo (Andrey Haag, Cauê Santiago, São Paulo, 2025, 8’) | Classificação: 14 anos – IC Play + Site forumdoc

12 Guardiões da Memória Imara Akwa Ha Pame Ikoha – Pensadores da Oralidade da Floresta (Projeto Vidas Indígenas no Maranhão, Brasil, 2022, 25’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

13 Guardiões da Memória Ka`A Xakaha Imarakwa – Awá: Resistir para Existir (Projeto Vidas Indígenas no Maranhão, Brasil, 2023, 27’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

14 Ka’aripí Awá rahy mumuwena – A Doença de Antigamente Quando Vivíamos na Mata

(Petua Awá Guajá, Brasil, 2019, 39’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

15 Líquidos e Alimentação Tradicional (Coletivo Japua, Brasil, 2024, 3’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

16 Madre(Talita Carvalho e Carol Matias, Distrito Federal, 2025, 21’) | Classificação: Livre – IC Play + Site forumdoc

17 Maira Porongyta – o Aviso do Céu (Kujãesage Kaiabi, Mato Grosso, Rio de Janeiro, 2025, 20’) | Classificação: 12 anos – IC Play + Site forumdoc

18 Mar de Dentro (Lia Letícia, Pernambuco, 2024, 9’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

19 Mitã Karai (Coletiva ASCURI, Mato Grosso do Sul, 2024, 17’) | Classificação: Livre – IC Play+ Site forumdoc

20 Mopái Pjuta Ãkakje’y – a Roça e os Alimentos Myky (Kamtinuwy Myky, Kojayru Myky, Mãnynu Myky, Njãkyru Myky, Njãwayru Myky, Takarauku Myky, Tipuu Myky, Mato Grosso, 2024, 18’) | Classificação: Livre – IC Play + Site forumdoc

21 Awa Capelão

(Hajkaramykỹa Awa Guajá, Amiria Awa Guajá, Arapio Awa Guajá, Tatuxa’a Awa Guajá, Itaxĩa Awa Guajá, Arawyta’ïa Awa Guajá, Mijonikaxia Awa Guajá, Kwarahyxa’a Awa Guajá, Xirapõa Awa Guajá, Pitaria Awa Guajá, Brasil, 2024, cor, 10’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

22 Palimpsesto (André Di Franco, Felipe Canêdo, Minas Gerais, 2024, 63’) | Classificação: Livre – IC Play + Site forumdoc

23 Parto Awá (Amyria Guajá e Hajkaramykya Awá Guajá, Brasil, 2019, 13’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

24 Rio Pindaré (Coletivo Japua, Brasil, 2024, 10’) | Classificação: Livre – Site forumdoc

25 Sukande Kasáká | Terra Doente (Kamikia Kisedje e Fred Rahal, Mato Grosso, 2025, 30’) | Classificação: Livre – IC Play (22/11 a 07/12) + Site forumdoc (24 a 30/11)

26 Uma Aldeia para os Encantados (André Brasil, César Guimarães e Pedro Aspahan, Brasil, 2025, 60’) | Classificação: Livre – IC Play + Site forumdoc

27 Vasta Natureza de Minha Mãe (Aristótelis tothi e Inez dos Santos, Goiás, 2025, 80’) | Classificação: 12 anos – IC Play + Site forumdoc

28 Quem é essa Mulher? (Mariana Jaspe, Bahia, 2024, 70’) | Classificação: Livre – IC Play (22/11 a 07/12) + Site forumdoc (24 a 30/11)