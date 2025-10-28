Marco Dutra lança seu novo filme, “Enterre seus Mortos”

Com estreia marcada para 30 de outubro, “Enterre seus Mortos” é baseado no romance homônimo de Ana Paula Maia, que foi lançado em 2018 pela Companhia das Letras, e tem Selton Mello, Marjorie Estiano e Betty Faria no elenco.

A história acompanha Edgar Wilson (Selton Mello), encarregado da manutenção de rodovias da pequena cidade de Abalurdes, recolhendo animais mortos nas pistas. Com ele, trabalha o colega Tomás (Danilo Grangheia), ex-padre excomungado que oferece extrema-unção a quem cruza seu caminho, e Nete (Marjorie Estiano), chefe de Edgar e com quem ele mantém uma relação. Enquanto os três seguem suas rotinas, sinais se acumulam em torno da comunidade e indicam que um arrebatamento final pode estar próximo.

“Enterre seus Mortos”, exibido no Festival do Rio, em 2024, é um filme Original Globoplay com produção da RT Features e distribuição da O2 Play.