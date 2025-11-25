Documentário sobre Armando Costa resgata a trajetória de um dos maiores nomes da televisão brasileira

O Canal Brasil apresenta nesta terça-feira, 25 de novembro, a partir das 20h30, o documentário inédito “Armando Costa – Televisão para Mim Não é Bico”. Dirigido por Victor Vasconcellos, a produção destaca a carreira de Armando Costa (1933-1984), dramaturgo e roteirista brasileiro fundamental para a história da televisão no país.

A produção ressalta a trajetória de Armando, marcada por sucessos de público e crítica. Nos anos de 1960, foi o responsável por fundar o Centro Popular de Cultura da UNE e o Grupo Opinião, organizações culturais e artísticas ligadas à esquerda brasileira durante as décadas de 60 e 70. Já na TV, ele eternizou seu nome com programas como “A Grande Família” e “Malu Mulher”, além de ser parceiro inseparável de Jô Soares e Hugo Carvana. Mesmo com tanta notoriedade, Armando sempre se manteve distante da fama.

Após a exibição do documentário, vai ao ar “Bar Esperança – O Último que Fecha”, último longa em que participou como roteirista. A comédia, dirigida por Hugo Carvana e elenco estelar com Marília Pêra e Paulo César Pereio, acompanha um grupo de pessoas excêntricas em um bar popular em Ipanema fadado ao fechamento para dar lugar à construção de um grande prédio.