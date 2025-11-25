“Quase Deserto”, de José Eduardo Belmonte, estreia nos cinemas

Foto: Vinícius de Oliveira, Daniel Hendler e Angela Sarafyan © Leslie Montero

Depois de integrar a Première Brasil do Festival do Rio 2025 e a programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, “Quase Deserto” (“Almost Deserted”), novo longa de José Eduardo Belmonte, estreia nos cinemas em 27 de novembro. Gravado em Detroit (Estados Unidos), o filme é uma coprodução internacional e conta com Angela Sarafyan (“Westworld”), Daniel Hendler (“O Abraço Partido”) e Vinícius de Oliveira (“Central do Brasil”) no elenco.

Definido por Belmonte como um noir distorcido, “Quase Deserto” acompanha dois imigrantes latinos sem documentos e uma mulher americana que testemunham um assassinato em uma Detroit pós-pandemia, apocalíptica e quase inabitada. O trio embarca em uma jornada de fuga e recomeço, entre ruínas, segredos e falsas reconstruções.

Mais do que um filme, “Quase Deserto” representa o início de uma nova etapa na trajetória de José Eduardo Belmonte, marcada pela busca por modelos de coprodução internacional que unam criadores de diferentes países em torno de propriedades intelectuais brasileiras. A proposta é desenvolver obras originais e provocativas, tanto na forma quanto no conteúdo, que reflitam o Brasil contemporâneo, seus conflitos humanos com os vizinhos, o isolamento histórico em relação às Américas e a necessidade de reconexão cultural.

Rodado em três idiomas (português, espanhol e inglês), o longa é produzido por Rodrigo Sarti Werthein e Rune Tavares, com produção da Acere e coprodução da We Are Films (Nova Iorque), Filmes do Impossível e Paramount Pictures. O roteiro é assinado por Belmonte, Carlos Marcelo e Pablo Stoll “Whisky”.