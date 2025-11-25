“Apolo” apresenta uma narrativa íntima sobre novos modelos de famílias

Primeiro trabalho na direção da atriz Tainá Müller e da artista musical e mulher trans Isis Broken, o longa documentário “Apolo” chega aos cinemas nesta quinta-feira, 27 de novembro. O filme venceu dois prêmios no Festival do Rio, onde fez sua première, nas categorias Melhor Longa-Metragem Documentário e Melhor Trilha Sonora Original, realizada pelo músico Plínio Profeta. E, recentemente, conquistou o Coelho de Prata (Prêmio do Público) de Melhor Longa Nacional e uma Menção Honrosa do Júri na categoria de Melhor Longa-Metragem, no 33º Festival MixBrasil.

“Apolo” acompanha a jornada de uma família formada por um casal transgênero revelando as nuances do amor. Enquanto acompanhamos a gestação de Apolo, refletimos sobre o drama de um casal transgênero: Isis Broken e Lourenzo Gabriel. O pai está dando à luz e a sociedade não está preparada para isso.

“Apolo” é produzido pela Capuri, Puro Corazon e Biônica Filmes, esta última também distribuidora do filme, e tem apoio do Grand Mercure Copacabana e realização Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo Federal, Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo.