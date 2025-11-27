Miá Mello e Danton Mello protagonizam “Mãe Fora da Caixa”

A comédia “Mãe Fora da Caixa”, estrelada por Miá Mello e Danton Mello, chega aos cinemas brasileiros em 27 de novembro, trazendo uma história sobre as transformações divertidas e desafiadoras que só a maternidade e a paternidade reais podem oferecer. Inspirado no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho, o longa é uma produção da Morena Filmes com distribuição da +Galeria e direção de Manuh Fontes.

Em “Mãe Fora da Caixa”, Miá Mello interpreta Manu, uma mulher acostumada a ter tudo sob controle: o trabalho, a casa, o corpo, o tempo. Até que a chegada da primeira filha vira sua rotina de cabeça para baixo e ela se vê diante do desconhecido. Entre noites sem dormir, culpas e tentativas de reencontro consigo mesma, Manu descobre uma nova forma de existir — mais caótica, mas também mais autêntica.

Ao seu lado está André, vivido por Danton Mello: um homem leve, aventureiro e apaixonado pela esposa, que encara a paternidade com encanto e espanto. Comandante por profissão e por temperamento, ele é o tipo de pai que quer viver tudo ao mesmo tempo: a magia, o medo, o aprendizado.

A relação entre Manu e André representa o casal contemporâneo que tenta dividir responsabilidades, mas ainda se vê às voltas com expectativas antigas.

Além de Miá Mello e Danton Mello, o elenco do filme conta com Xando Graça, Malu Valle, Ester Dias, Lidiane Ribeiro e Welder Rodrigues.

“Mãe Fora da Caixa” é uma coprodução +Galeria e Telefilms, com produção da Morena Filmes. O filme tem roteiro de Patrícia Corso, Clara Peltier e Tita Leme, inspirado na história de Thaís Vilarinho, autora do best-seller “Mãe Fora da Caixa”, que deu origem à peça teatral homônima. A produção é de Ricardo Costianovsky, Tomás Darcyl, Gabriel Gurman, Clara Ramos, Mariza Leão, Tiago Rezende e Clara Ramos, com produção executiva de Deborah Nikaido e Irina Neves, Upex.