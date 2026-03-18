Inscrições abertas para Concurso de Roteiros e Argumentos do FRAPA

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Roteiros e Argumentos do 14º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. O evento reúne anualmente centenas de roteiristas de todo o Brasil na capital gaúcha, além de convidados internacionais. O festival acontece de 2 a 6 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana. O regulamento completo pode ser conferido no site frapa.art.br. As inscrições para o Concurso de Roteiros e Argumentos têm preço especial do primeiro lote até 29 de março.

O Concurso de Roteiros tem o objetivo de reconhecer e qualificar bons roteiros originais de ficção ainda não produzidos em duas categorias, Longa-Metragem e Piloto de Série, contribuindo com seu desenvolvimento, garantindo sua visibilidade e criando oportunidades para sua eventual realização. Com a mesma finalidade, o Concurso de Argumentos de Longa-Metragem recebe argumentos originais ainda não roteirizados em duas categorias: Ficção e Documentário.

Esta edição também dá continuidade ao tradicional FRAPA[LAB], laboratório de roteiros realizado em coprodução com o Projeto Paradiso, que chega a seu oitavo ano e reúne os finalistas do Concurso de Roteiros. Os escolhidos receberão consultoria de profissionais convidados do mercado audiovisual. O vencedor do Concurso de Argumentos de Ficção também garante uma vaga no FRAPA[LAB] do ano seguinte, enquanto os finalistas da categoria ganham uma mentoria de um(a) profissional integrante da Rede Paradiso de Talentos no âmbito do programa Paradiso Multiplica durante o festival.

O autor do roteiro vencedor na categoria Piloto de Série receberá prêmio em dinheiro de cinco mil reais. Já o ganhador da categoria Longa-Metragem leva o Prêmio Paradiso no valor de dez mil reais, oferecido pelo Projeto Paradiso, do Instituto Olga Rabinovich. Os finalistas ganham credencial para a edição deste ano do festival e a oportunidade de fazer um pitching do projeto. Na categoria Argumentos, os finalistas da categoria Ficção receberão mentoria de uma profissional integrante da Rede Paradiso durante os dias do FRAPA. Outra premiação é uma cópia do WriterDuet, software profissional para roteiristas. Novos prêmios serão anunciados nas redes do festival.

A Credencial, que dá acesso à toda a programação do festival, terá valores especiais de 23 de março a 7 de junho (ou até esgotarem 100 unidades). Aproximando roteiristas e players de mercado, a Rodada de Negócios abre inscrições a partir do dia 18 de maio. Associados/as da ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteiristas) têm 10% de desconto em todas as categorias.