Novo filme de Jeferson De, “Narciso”, estreia nos cinemas

Foto © Mamadou Diop

“Narciso”, novo filme do diretor Jeferson De, chega aos cinemas em 19 de março. Com uma narrativa que transita entre a dureza da realidade e o realismo fantástico, o longa apresenta uma jornada emocionante sobre identidade, pertencimento e o verdadeiro significado de família.

Com produção da Buda Filmes, roteiro de Jeferson De e Cristiane Arenas, que também assina a produção, e distribuição da Elo Studios, “Narciso” tem no elenco Arthur Ferreira, Bukassa Kabengele, Ju Colombo, Faiska Alves, Diego Francisco, Fernanda Nobre e participações de Seu Jorge, Juliana Alves e Marcelo Serrado.

“Narciso” participou do Vancouver Black Independent Film Festival, recebeu Menção Honrosa no Montreal Independent Film Festival e está na seleção oficial do Pan African Film Festival, que acontece este mês em Los Angeles.

O mito grego conta a história de um jovem de beleza extraordinária, que rejeitava qualquer pretendente. Como punição, Narciso é condenado a se apaixonar pela própria imagem refletida em um lago, definhando até a morte. Jeferson já havia namorado o tema no curta “Narciso Rap”, de 2004. Agora, o diretor se apropria e dá nova leitura ao mito, a partir do olhar desse menino marcado pelo preconceito e em busca de uma identidade própria e de um lugar no mundo.

No filme, Narciso (Arthur Ferreira) é um menino negro e órfão que vive em um lar temporário sob os cuidados dos irmãos Carmem (Ju Colombo), mulher forte e pragmática, e Joaquim (Bukassa Kabengele), que usa seu violão como forma de se comunicar. Na véspera de seu aniversário, Narciso é “devolvido” pelos pais adotivos. Ele enfrenta em silêncio a dor e a rejeição.

Como uma forma de aliviar o clima na casa, Alexandre, uma das crianças do lar temporário, lhe dá um presente inusitado: uma velha bola de basquete que teria poderes mágicos. Alexandre promete: se Narciso acertar três cestas consecutivas com aquela bola, um gênio surgirá e lhe concederá um desejo.

Atraído pela vontade de mudar sua vida, Narciso faz um pedido ao gênio (Seu Jorge): ter uma família, e rica. Ele é atendido, mas sob uma condição: jamais poderá ver – de propósito – sua imagem refletida, ou o encanto se quebrará. Na mesma noite, é transportado para uma mansão, com todo o luxo que sonhou. Lá, Narciso precisará descobrir se o que ele desejou é, de fato, o caminho para ser feliz.