Laboratório POADOC abre inscrições

Estão abertas, até 15 de março, as inscrições para o Laboratório de Projetos e Mostra Presencial e Itinerante de Curtas da edição 2026 do POADOC – Festival de Documentários de Porto Alegre. Com entrada franca, a segunda edição acontece de 31 de agosto a 4 de setembro. O registro de obras também é gratuito e deve ser feito exclusivamente por meio do formulário online disponibilizado no site oficial e redes sociais do evento.

O laboratório é destinado exclusivamente a projetos de curta-metragem documental do RS. Somente serão aceitos trabalhos de realizadores que não tenham nenhum longa produzido como direção ou roteiro. Serão selecionados até seis projetos, com no mínimo quatro escolhidos. Cada um receberá o valor de R$ 2 mil, a título de prêmio. A atividade terá duração total de cinco dias presenciais, seguidos de uma etapa de acompanhamento remoto.

Os encontros acontecem no Instituto Goethe. As manhãs serão ocupadas com masterclasses com convidados e membros do POADOC, enquanto nas tardes acontecerão as mentorias individuais. Entre os tutores confirmados desta edição estão a cineasta Coraci Ruiz (“Limiar”) e o crítico e curador Cleber Eduardo (CineBH).

Já a mostra presencial e itinerante é destinada a produções nacionais de documentário, captadas em qualquer formato, finalizadas entre junho de 2024 e março de 2026. A duração máxima aceita é de 40 minutos, incluindo créditos. A seleção será composta por dez filmes, organizados em recortes temáticos que serão estabelecidos durante o processo de curadoria.

As produções selecionadas receberão, a título de prêmio, o valor bruto de R$ 800 por obra. Será assegurada a reserva de cinco vagas na seleção para produções realizadas no estado do RS. A mostra presencial acontece na Cinemateca Capitólio e prevê a realização de debates entre realizadores e público, enquanto a itinerância acontece posteriormente aos dias do festival em escolas públicas de Porto Alegre.

Com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, o POADOC tem apoio da Cinemateca Capitólio e do Instituto Goethe.