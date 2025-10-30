“Tremembé”, série baseada em histórias reais da penitenciária famosa, estreia no Prime Video
O Prime Video lança nesta sexta-feira, 31 de outubro, os cinco episódios da série Original Amazon “Tremembé”, baseada em histórias reais da penitenciária famosa por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional.
Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, “Tremembé” retrata as trajetórias de encarcerados, como Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni; e Elize Matsunaga, condenada por assassinar o marido; entre outros, na penitenciária conhecida como “prisão dos famosos”.
Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Letícia Rodrigues e grande elenco estrelam a série ficcional, baseada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” e “Suzane: Assassina e Manipuladora”, escritos pelo jornalista Ulisses Campbell, que também assina o roteiro da série ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. “Tremembé” tem direção geral de Vera Egito, direção episódica de Daniel Lieff e produção associada de Marina Ruy Barbosa.