Série documental “Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça” estreia no ID

No dia 2 de novembro, às 20h35, o ID estreia a produção documental “Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça”. A série aborda a tragédia que chocou o Brasil em 1988, o naufrágio da embarcação de turismo Bateau Mouche IV, na cidade do Rio de Janeiro. Os episódios serão exibidos semanalmente no canal, sempre aos domingos, e já estão disponíveis na plataforma de streaming HBO Max.

Os três episódios exploram o desastre ocorrido na Baía de Guanabara na noite de 31 de dezembro de 1988. A trama recorda o trágico acidente causado por ganância e negligência, utilizando imagens de arquivo, recriações detalhadas e depoimentos exclusivos. Entre os entrevistados estão Fátima Bernardes, Malu Mader e Bernardo Amaral, filho da atriz Yara Amaral, uma das 55 vítimas do naufrágio.

Para tornar a narrativa ainda mais imersiva, a série documental apresenta cenas filmadas tanto em alto-mar quanto em um tanque especialmente construído com 40 metros de comprimento, 30 de largura e até 25 de profundidade, reforçando a precisão na reconstituição dos eventos.

“Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça” é uma coprodução da HBO com a Producing Partners. A série é dirigida e produzida por Tatiana Issa e Guto Barra, com roteiro de Guto Barra e Renata Amato e supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patrício Diaz por parte da Warner Bros. Discovery.