Mostra Première Minas recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para a 2ª Mostra Première Minas, que exibirá filmes de longa e curta-metragem, em sessões comentadas no MIS Santa Teresa e nos Centros Culturais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), em apresentações gratuitas e comentadas pelos próprios cineastas e pelos organizadores da mostra.

A curadoria do projeto receberá filmes feitos em Minas Gerais e por cineastas mineiros que estejam em fase de pré-lançamento, ou iniciando exibições no circuito comercial. Serão considerados filmes de curta-metragem aqueles com tempo de 1 a 30 minutos e, de longa-metragem, de 40 minutos a 2 horas.

O prazo para inscrições vai até o dia 24 de maio e podem ser feitas pelo formulário disponível no link https://forms.gle/in4eoZ7AkkFpDodc8 .

O projeto Première Minas – iniciativa do Instituto Humberto Mauro em parceria com o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) de Minas Gerais – foi criado para ocupar os espaços da capital mineira com produções cinematográficas locais e também para fomentar o cinema mineiro. Também visa a aproximar os profissionais do setor do público belo-horizontino e, dessa maneira, contribuir com o desenvolvimento do repertório audiovisual da comunidade de toda a cidade.

O Première Minas começou sua primeira edição em março de 2023, no Teatro de Bolso do Cine Brasil, e foram realizadas outras duas sessões no MIS Santa Tereza, demonstrando sua viabilidade e boa aceitação do público, que deu ótimos retornos sobre as sessões.

O Première Minas faz parte do edital “BH nas Telas” e conta com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH).