Filme de Andrucha Waddington sobre Adriana Varejão estreia no Curta!

Uma imersão na obra e no processo criativo de uma das mais destacadas artistas plásticas do cenário contemporâneo mundial, a carioca Adriana Varejão, é o mote de um documentário inédito, produzido pela Conspiração, que estreia no canal Curta! no dia 7 de maio, às 22h30. O longa “Adriana Varejão – Entre Carnes e Mares”, dirigido por Andrucha Waddington (“Eu Tu Eles”, “Casa de Areia”) e Pedro Buarque (produtor de “Dois Filhos de Francisco”, “Casa de Areia”), traz a própria artista e especialistas em arte falando sobre o trabalho dela, que está presente nas coleções de alguns dos principais museus do mundo, como o Guggenheim e o Metropolitan, em Nova York, o Stedelijk, em Amsterdã, a Fundação Cartier, em Paris, e a Tate Modern, em Londres.

O filme começa com um olhar aprofundado sobre a série conhecida como “Craquelês”, que se constitui de quadros com fissuras. Em suas criações, Varejão propõe um constante diálogo com a história colonial e pós-colonial do Brasil. Contando com um repertório cultural que vai do barroco brasileiro à literatura de viagem setecentista, ela instiga uma reflexão sobre o pluralismo da identidade brasileira. A infância passada nos anos 1960 em Brasília moldou a visão de mundo da artista.

Um segmento do documentário é dedicado à série das saunas, e proporciona uma forma inovadora de o público fruir essas obras de arte. O espectador é levado para um passeio por dentro das saunas pintadas por Varejão, numa sofisticada animação computadorizada.

“Adriana Varejão — Entre Carnes e Mares” foi viabilizado pelo canal Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).