Documentário acompanha os últimos trabalhos de Cazuza

Quatro meses depois de estrear nos cinemas brasileiros, o documentário “Cazuza: Boas Novas”, produção original do Curta!, estreia com exclusividade no canal e no seu streaming CurtaOn – Clube de Documentários. A produção aborda os últimos anos e os três últimos álbuns da carreira de um dos mais influentes, celebrados e populares músicos do Brasil.

A obra é o primeiro lançamento da Curta Cine-Distribuidora, braço de distribuição do Grupo Curta!. Com direção de Nilo Romero, músico, amigo e diretor musical do último show de Cazuza, e Roberto Moret, o documentário traz imagens inéditas de bastidores de shows e momentos da intimidade do cantor com os amigos e familiares, além de recuperar apresentações marcantes e entrevistas.

A produção tem depoimentos de Ney Matogrosso, Gilberto e Flora Gil, Frejat, Léo Jaime, entre outros, que revelam novas histórias e apresentam outras perspectivas sobre o amigo. Da mãe, Lucinha Araújo, ficam os registros dóceis de risadas e teimosia. E também determinação e carinho com as pessoas próximas, traços marcantes de Cazuza que, conta ela, chegou a fazer uma transfusão de sangue para ir à festa de casamento do amigo George Israel.

No documentário, os amigos recordam os momentos de diversão e rusgas. A saída do Barão Vermelho é abordada para ressaltar as emoções envolvidas na decisão que, de início, não foi bem aceita pelos integrantes da banda, como Frejat, que lembra de Cazuza como uma adorável caixinha de surpresas.

Entre 1987 e o início de 1989, mesmo enfrentando o diagnóstico de AIDS e um agravamento severo de saúde, o cantor e compositor viveu uma explosão criativa: lançou três álbuns, foi premiado diversas vezes e realizou mais de 40 apresentações com o espetáculo O Tempo Não Para, que se tornaria um dos marcos de sua carreira. O documentário mostra a transformação de composições e letras, com reflexões mais profundas, e aborda momentos tensos, como o cuspe na bandeira do Brasil e a reportagem sensacionalista da revista Veja sobre a doença, que iniciou um movimento de indignação contra a publicação e, posteriormente, de conscientização sobre os direitos sexuais.

Em entrevista recuperada para Marília Gabriela, em 1988, o artista denuncia que a doença tinha “caído como uma luva para a Direita e a Igreja”. No mesmo encontro, revela ter visto e encarado a morte, mas que a achava um desperdício, pois adorava viver. E assim viveu e fez história, simbolizou épocas e ideais com canções como Ideologia e álbuns como Burguesia, e foi até o fim autêntico, corajoso, ousado e irreverente, levando boas novas aos brasileiros.

“Cazuza: Boas Novas” é uma produção da 5e60 Conteúdo, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O documentário também pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br) a partir da estreia no canal. A estreia é no sábado, 1º de novembro, às 21h; com reexibição na Segunda da Música, dia 3, às 22h.