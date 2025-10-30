Série explora como Secos & Molhados gerou uma revolução cultural em plena ditadura militar

Os anos 1970 no Brasil foram marcados pela opressão e censura. Nos Anos de Chumbo da ditadura militar, a música se tornou a principal forma de expressar críticas ao governo. É nesse contexto que Ney Matogrosso e Gerson Conrad surgem como nomes que desafiam as normas político-sociais. Agora, quase cinco décadas depois, eles se reúnem e relembram suas lutas contra a ditadura em “Primavera nos Dentes – A História dos Secos & Molhados”, nova série produzida pela Santa Rita Filmes, que estreia no dia 31 de outubro no Canal Brasil.

Baseada no livro homônimo de Miguel De Almeida, a produção traz um panorama político-cultural do período. O Secos & Molhados protestava contra a ditadura de diversas formas. A crítica estava presente desde à maquiagem icônica – que se conectava com o teatro de vanguarda – até às poesias das canções, que traziam mensagens nas entrelinhas. A necessidade de expressar o descontentamento de forma sutil, no entanto, não era uma escolha estética, mas uma estratégia de sobrevivência e resistência imposta pela forte censura.

A série documental, dividida em quatro episódios, revisita a trajetória de um dos grupos mais revolucionários da música brasileira, que, em plena ditadura, provocou uma revolução estética e comportamental. A produção traz depoimentos exclusivos, imagens de arquivo e um mosaico afetivo de colaboradores e fãs do celebrado grupo.