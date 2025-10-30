“Rejeito”, de Pedro de Filippis, chega aos cinemas, marcando os 10 anos do desastre de Mariana

Em um momento em que aproximadamente 100 barragens em todo o Brasil seguem em risco de rompimento – segundo estudo do Projeto EduMiTE, da Universidade Federal de Minas Gerais –, o documentário “Rejeito”, dirigido por Pedro de Filippis e produzido pela Enquadramento Produções, chega aos cinemas de todo o país, no dia 30 de outubro, com distribuição da Descoloniza Filmes, às vésperas da efeméride de 10 anos do desastre de Mariana.

Além das salas de cinemas do país, a proposta é que o filme tenha um lançamento de impacto social, com exibições em universidades, escolas, equipamentos culturais e eventos e conferências sobre questões sociais e do meio ambiente, com foco especial em comunidades que continuam sob risco de barragens em Minas Gerais.

Fruto de quatro anos de produção, ao se debruçar em situações nas comunidades assoladas por barragens, o filme constrói uma narrativa que joga luz sobre camadas históricas, com foco especial em Minas Gerais, estado marcado por sucessivos desastres e violações e que responde por aproximadamente 61% do minério de ferro bruto no Brasil, em torno de 320 milhões de toneladas.

O documentário acompanha personagens reais impactados diretamente pelo rompimento de barragens e mineração e pesquisadores, como a ambientalista Maria Tereza Corujo (Teca), registrando momentos emblemáticos, como a reocupação da comunidade de Socorro, removida após o rompimento de Brumadinho.

Ao longo de sua trajetória em mostras e festivais, “Rejeito” recebeu diversos prêmios internacionais. Entre os destaques estão os prêmios de Melhor Filme no FICMEC (Espanha), CineEco (Portugal), Festival Sarancine e Mostra Ecofalante, além da Menção Especial do Júri no Indie Memphis (EUA) e o Prêmio da Juventude no CineEco.

O realizador Pedro de Filippis também foi reconhecido com o prêmio de Melhor Direção no FICA – Festival Internacional de Cinema Ambiental. O filme ainda conquistou o Prêmio do Júri Escolar no One World Romania (Romênia).