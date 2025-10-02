2ª Mostra de Cinema de Betim (MG) recebe inscrições para oficinas formativas

A 2ª Mostra de Cinema de Betim acontece entre outubro e novembro, com a realização de sessões de filmes nacionais e locais, oficinas audiovisuais e um seminário, com o objetivo de ser um catalisador no presente e para o futuro da indústria criativa na cidade e região. As inscrições para as oficinas já estão abertas. Toda programação é gratuita.

Dentro dos eixos capacitação e desenvolvimento, 10 oficinas de cinema e audiovisual percorrem a mostra, passando por planejamento e financiamento de projetos audiovisuais, roteiro, direção, fotografia, som, documentário, animação, jogos eletrônicos, pós-produção e difusão. As oficinas tiveram início a partir de 29 de outubro, em diferentes pontos da cidade, com 6 horas de duração, cada uma, e 20 vagas por turma. Dentro da programação, 7 (sete) oficinas estão abertas para inscrições ao público, maiores de 18 anos, e 3 (três) são voltadas para escolas e instituições de terceiro setor.

A partir do dia 25 de novembro, acontece a abertura da semana da mostra de filmes nacionais e locais, com o Seminário “Betim Indústria Criativa – Desafios e Caminhos Possíveis”, que visa fomentar a construção coletiva de estratégias e ações para o setor. O evento contará com uma palestra do produtor de cinema e presidente da RioFilme, Leonardo Edde, e acessibilidade em LIBRAS.

Entre 26 e 30 de novembro, acontecem os eixos exibição e difusão, com a Mostra Cinematográfica com 28 obras, sendo 14 longas e 14 curtas, entre ficções, documentários e animações, exibidos em sala de cinema profissional. A programação apresenta o panorama nacional com a Mostra Brasil e o talento local com a Mostra Betim. A curadoria, 100% feminina, está selecionando os filmes que comporão a grade, com previsão de sessões voltadas para crianças e adultos, que será divulgada no início de novembro.