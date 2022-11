Diretor de fotografia Adrian Teijido é premiado no Festival Tallinn, na Estônia, por “O Rio do Desejo”

Foto: O produtor Fabiano Gullane, o diretor Sérgio Machado, o produtor Rodrigo Castellar e o ator Daniel de Oliveira

Com a presença do diretor Sérgio Machado, do ator Daniel de Oliveira, um dos protagonistas, e dos produtores Fabiano Gullane e Rodrigo Castellar, “O Rio do Desejo” foi contemplado com o prêmio de Melhor Fotografia na 26ª edição do renomado Festival Tallinn Black Nights (PÖFF), na Estônia, no último sábado (26). O prêmio foi para o diretor de fotografia Adrian Teijido (“O Palhaço”).

“’O Rio do Desejo’ é um filme em que pude mergulhar na Amazônia de Milton Hatoum e de cabeça aberta imprimir nossa maravilhosa Amazônia de uma forma muito sensitiva e pessoal. Quando filmo na região Norte, sinto que esse esplendor visual não cabe dentro de um quadro. Agradeço aos produtores da TC Filmes, Gullane, a esse espetacular elenco e em especial a esse artista e amigo Sérgio Machado. Que o novo governo cuide da Amazônia e do povo Amazonense”, disse Teijido.

Previsto para chegar ao Brasil em março de 2023, o longa-metragem rodado no Amazonas é estrelado por Daniel de Oliveira, Sophie Charlotte, Gabriel Leone e Rômulo Braga. A trama acompanha uma situação complexa entre três irmãos que se apaixonam pela mesma mulher.

Baseado no conto “O Adeus do Comandante”, do amazonense Milton Hatoum, a narrativa acompanha Dalberto (Daniel de Oliveira), um comandante de barco que transporta um passageiro em uma longa e arriscada viagem pelo Rio Negro. Durante esse período de ausência, sua parceira Anaíra (Sophie Charlotte) acaba se aproximando dos irmãos de Dalberto, Armando (Gabriel Leone) e Dalmo (Rômulo Braga).

“O Rio do Desejo” é uma produção da TC Filmes e Gullane, em coprodução com a Spcine, associação com Canal Brasil e Mar Grande, patrocinado pela Petrobras, um investimento BNDES, com a distribuição da Gullane. O filme também tem o apoio da ANCINE, através do Fundo Setorial do Audiovisual; patrocínio da Sabesp por meio do Programa de Fomento ao Cinema Paulista do Governo do Estado de São Paulo, assim como fomento via ProAC LAB.