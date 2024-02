Serie_Lab Festival 2024 abre chamadas até março e amplia programação

O Serie_Lab Festival, que reúne anualmente, na capital paulista, criadores de séries, produtores e players do mercado audiovisual, abriu convocatórias para a edição deste ano. Até 5 de março, estão abertas as inscrições para as sessões de pitch, os concursos e as rodadas de negócio do evento. No dia 8 de março, encerram-se as chamadas para núcleos criativos e para uma mostra especial de pilotos inéditos. E até abril ainda permanecerão abertas as inscrições para expositores interessados em uma feira criativa.

O evento terá atividades presenciais na sede da Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, entre 23 de abril e 25 de abril. Oficinas online estão previstas para o dia 26 de abril, e reuniões privadas nas rodadas de negócio serão realizadas entre 24 de abril e 2 de maio, incluindo encontros presenciais e remotos. Mais de 50 projetos serão destacados na programação de conteúdo, que será distribuída em quatro palcos – Criação, Mercado, Spoiler e HUB – e em uma feira criativa.

O festival abriu espaço para expositores neste ano. Até dez núcleos criativos, coletivos de criação e produtores de desenvolvimento de séries serão selecionados para ter pontos de atendimento no fórum de palestras.

Pela primeira vez, o Serie_Lab lançou convocatórias para uma mostra especial de pilotos de série inéditos no Brasil e ‘screenings’. Até seis obras devem ganhar sessões abertas ao público, e outras produções podem ser selecionadas para apresentações exclusivas aos participantes do fórum. As inscrições na Mostra Especial são gratuitas.

Outra atividade com acesso livre na edição 2024 será uma feira gratuita em parceria com a Feira das Ideias, contando com pequenos expositores da economia criativa, pontos de alimentação e atividades culturais. Duas noites de happy hour do Serie_Lab Festival estão previstas para a área, que movimentará os ambientes externos da Cinemateca Brasileira nos dias 24 e 25 de abril.

O Serie_Lab Festival é dedicado a séries em multiplataformas, incluindo obras de ficção e não-ficção, em live action e animação. A edição 2024 do evento tem parceria de realização da Cinemateca Brasileira, da Sociedade Amigos da Cinemateca e do Ministério da Cultura e conta com parceria de conteúdo do Projeto Paradiso e do Paradiso Multiplica. O encontro ainda tem como apoiadores de premiação o Final Draft e a Coverfly, a Zordon Analytics e a Associação Brasileira de Autores Roteiristas (Abra).