Spcine participa do European Film Market com agenda e ações intensas em promoção ao audiovisual paulistano

De 15 a 21 de fevereiro, a Spcine marca presença no European Film Market (EFM), evento de mercado do Festival Internacional de Cinema de Berlim que anualmente movimenta cerca de 10 mil profissionais de diversas partes do mundo em busca de novidades e negócios audiovisuais.

Durante desses seis dias, terá uma agenda intensa no EFM com foco na promoção internacional da São Paulo Film Commission, prospecção de novos investidores audiovisuais, ampliação de networking com empresas e instituições de diversos países, bem como o apoio a filmes paulistanos que serão exibidos no Festival de Berlim.

A partir do patrocínio ao Cinema do Brasil, a Spcine viabilizou a participação de profissionais paulistanos que integram a Rede Afirmativa Spcine em diversas ações do European Film Market, como a presença de Fernanda Pessoa em workshops online e presencial promovidos pelo Toolbox, programa de diversidade e inclusão ligado ao EFM, que também vai contar com Juliana Vicente e Francineide Issaú a partir de articulação da Spcine.

Entre as produções que receberam apoio da Spcine para participação no Festival de Cinema de Berlim, que acontece entre os dias 15 e 25 de fevereiro, estão, “Cidade; Campo”, de Juliana Rojas, cuja estreia mundial acontece em 19 de fevereiro, na competição Encounters; e “Betânia”, de Marcelo Bota, que integra a seleção da Mostra Panorama.

Com o objetivo de detalhar as ações de aproximação com o audiovisual africano, a Spcine participa ainda, no dia 17, às 13h, do painel “Spotlight on São Paulo: Creating a global hub for international productions & the African diaspora”, no AfroBerlin, programa especial da EFM que discute o Mercado da África por meio de encontros com profissionais do setor. A conversa será conduzida por Luiz Toledo, diretor de Investimentos e Parcerias Estratégicas da Spcine.

A participação da Spcine no evento alemão se estende ainda ao Coproduction Market – EFM, no qual serão promovidas reuniões com players do setor audiovisual de diversos países também com a presença de Toledo e de Malila Ohki, coordenadora de Internacional e Marina Z. Baião, coordenadora de Formação. Esses encontros têm o objetivo principal de detalhar o Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo (Cash Rebate), bem como explorar o potencial da capital paulista como destino de filmagens.