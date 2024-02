Cinemateca Brasileira dedica mostra aos movimentos Cinema Novo e Cinema Marginal

Foto: “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha

Entre os dias 15 e 25 de fevereiro, a Cinemateca Brasileira apresenta uma mostra dedicada a dois movimentos importantes da filmografia nacional: o Cinema Novo e o Cinema Marginal. O Cinema Novo (anos 1960), compromissado a renovar a linguagem cinematográfica brasileira a partir de um realismo crítico, tinha como objetivo, também, ter um impacto político concreto a partir da mobilização das massas. O Cinema Marginal (anos 1960-1970) foi caracterizado por filmes radicais e experimentais, de forma a salientar as incoerências da realidade brasileira a partir de paisagens, personagens e temáticas marginalizadas. O ponto de embate entre os dois movimentos reside no fato de os cineastas “marginais” se desapontarem com o rumo do Cinema Novo, cada vez mais preocupado em atingir um grande público e realizar “espetáculos” cinematográficos, deixando de lado o cinema de autor.

A mostra tem como objetivo evidenciar esses embates entre os dois movimentos, sendo complementada por um curso ministrado por Eduardo Morettin, professor de audiovisual na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pesquisador da história do cinema brasileiro, com especial ênfase no período da ditadura civil-militar.

O curso terá quatro aulas, nas quais serão discutidos filmes dos dois movimentos cinematográficos. O curso será gravado e transmitido ao vivo pelo canal da Cinemateca Brasileira no Youtube. Tanto presencialmente quanto online será acompanhado de tradução simultânea em Libras.

Os filmes discutidos ao longo do curso serão exibidos dentro da mostra, logo antes de cada aula. É fundamental tê-los assistido para o acompanhamento e bem aproveitamento do curso, que é inteiramente gratuito.

150 vagas serão distribuídas por ordem de inscrição neste formulário (a confirmação de inscrição será enviada por e-mail). As vagas serão reservadas somente até o início das aulas, depois disso serão liberadas para a lista de espera. E 50 vagas adicionais serão distribuídas por ordem de chegada, 1h antes do início de cada aula.

O certificado será distribuído somente para inscritos neste formulário e que comparecerem a pelo menos 3 aulas.