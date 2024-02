Cuba recebe festival exclusivo de cinema brasileiro neste sábado

A Embaixada do Brasil em Cuba e a EICTV, em parceria com a Linhas Produções Culturais, realizam entre 17 e 25 de fevereiro, em Havana, a Semana do Cinema Brasileiro: do Livro à Imagem. O programa tem origem na distinção conferida ao Brasil como convidado de honra da 32ª Feira Internacional do Livro de Havana, de 8 a 18 de fevereiro. Por isso, a programação é baseada nas diversas origens literárias dos filmes selecionados, desde uma adaptação teatral, um conto ou mesmo uma canção. As exibições acontecem no Cine 23 y 12, em Havana.

Ao todo, são 7 longas-metragens e 3 curtas brasileiros contemporâneos. Os filmes de ficção serão exibidos em sessões com curtas da San Antonio Film School, incluindo uma mostra LGBTQIA+. A sessão inaugural será realizada no sábado, dia 17, às 17h, com o filme “O Beijo no Asfalto” (foto), de Murilo Benício. Baseado na peça homônima de Nelson Rodrigues, o longa se desenvolve a partir de um atropelamento. Ao presenciar a cena, um bancário recém-casado tenta ajudar a vítima, mas o homem, quase morto, faz um último pedido: um beijo. O ato é observado pelo sogro e fotografado por um repórter policial. No elenco há grandes artistas brasileiros como Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Débora Falabella, Augusto Madeira, Otávio Muller e Marcelo Flores.

O festival traz ainda os longas “Eduardo & Mônica”, de René Sampaio, inspirado na canção homônima de Renato Russo, que marcou o rock brasileiro nos anos 80, “O Livro dos Prazeres”, de Marcela Lordy, a partir da obra de Clarice Lispector, e “Clube dos Anjos”, de Angelo Defanti, baseado em conto de Luís Fernando Veríssimo. Completam a mostra “Tia Virgínia”, de Fabio Meira, “Marighella”, de Wagner Moura, e “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges.