VIII Cine Jardim – Festival Latino-americano de Cinema de Belo Jardim anuncia seleção oficial com 69 títulos e atividades paralelas

A oitava edição do Cine Jardim – Festival Latino-americano de Cinema de Belo Jardim acontecerá entre os dias 14 e 19 de outubro em formato híbrido. A programação contará com 69 títulos entre longas e curtas, divididos em mostras competitivas e paralelas.

As exibições acontecerão em três polos: Cine Teatro Cultura, com sessões nos turnos da manhã, tarde e noite com filmes em competição; Parque Janelas para o Rio, com exibições ao ar livre (no antigo Parque do Bambu) dos filmes da Mostra Rotas de Migração; e nas plataformas digitais, incluindo o site do Cine Jardim e a plataforma Cardume. Os filmes estarão disponíveis com recursos de acessibilidade comunicacional.

A proposta curatorial do festival é exibir títulos que estimulem a reflexão e a experiência do público com o compromisso com a inclusão sociocultural. Os filmes selecionados valorizam a memória e a diversidade cultural brasileira, contemplando temas relevantes das sociedades contemporâneas e explorando novas linguagens cinematográficas.

Neste ano, o filme de abertura será o longa-metragem em animação “O Sonho de Clarice” (foto), de Fernando Gutierrez e Guto Bicalho. A trama conta a história de uma menina extremamente criativa que passa pelo processo de superação da perda de sua mãe. Fala de amizade, companheirismo e sobre as tantas belezas que nos cercam cotidianamente que muitas vezes nem percebemos. “O Sonho de Clarice” é o primeiro longa de animação do Distrito Federal e será exibido fora de competição em uma sessão especial.

O festival também realizará uma série de atividades paralelas gratuitas, sempre comprometido com o debate e a formação de público em relação à produção audiovisual contemporânea. Neste ano, a programação contará com as oficinas: Documentando Realidades, com o cineasta Marlom Meirelles; Crítica de Cinema, com o jornalista e crítico de cinema Diego Benevides; e Prática de Interpretação, com o renomado ator Tuca Andrada.

Além da Mostra Competitiva de curtas-metragens latino-americanos e da Mostra Competitiva de longas-metragens brasileiros, que serão avaliadas por um júri especial formado por profissionais da sétima arte, o Cine Jardim exibirá também as mostras paralelas: Revoada, Voo Livre e Rotas de Migração, com abordagens variadas para o público jovem; e Passarinho, formada por filmes para a infância e reúne, em sua maioria, animações.

A seleção foi montada a partir de 887 filmes inscritos, entre ficções, documentários e animações de todas as regiões do Brasil, além de produções estrangeiras. Para Leo Tabosa, cineasta e produtor do festival: “O Cine Jardim é uma importante janela para exibição e formação de público no Agreste de Pernambuco, cumprindo sua missão de levar o cinema a lugares onde ainda não há cinema. Reconhecemos o cinema como uma eficaz ferramenta de transformação social, e é por isso que nossa essência está em promover o cinema em sintonia com a educação. A cada edição, o número de filmes apresentados cresce, o que reforça o respeito e a admiração que o festival conquistou entre cineastas, produtores e público”.

O festival, de caráter competitivo, visa premiar filmes das mostras competitivas de curtas latinos e longas brasileiros. Além do Júri Oficial e Popular, a premiação contará também com o Júri Jovem, formado por participantes da oficina de crítica de cinema; este júri será responsável por escolher o melhor curta-metragem da mostra competitiva latino-americana. O Festival também conta com prêmios de parceiros em serviços, entre eles, Prêmio Edina Fujii e Prêmio Mistika.

O Cine Jardim, realizado no agreste pernambucano na cidade de Belo Jardim, teve início em 2015. Atualmente, faz parte do calendário de eventos da cidade e da programação das escolas públicas. O festival atende, também, algumas das cidades da microrregião do Vale do Ipojuca, como: Alagoinha, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Capoeiras, Pesqueira, Riacho das Almas, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano e Tacaimbó. É um festival de formação que tem como público-alvo alunos das escolas públicas de Belo Jardim.

Belo Jardim, localizada no Agreste Central de Pernambuco, tem população aproximada de 76.687 habitantes (Censo 2020), sendo a urbana com 59.934 habitantes e a rural com 16.753 habitantes. Vale destacar que mesmo sendo a terra do cineasta Cleto Mergulhão, Belo Jardim não possui salas de cinema ou qualquer outra possibilidade democrática de exibição dos filmes.

O Cine Jardim – Festival Latino-americano de Cinema de Belo Jardim é realizado pela Pontilhado Cinematográfico, Ministério da Cultura e Governo Federal, através da Lei Rouanet. Conta com o patrocínio da Baterias Moura e do Banco do Nordeste, além das parcerias da Universidade Católica de Pernambuco, Instituto Humanitas Unicap, Armazém Coral, NayMovie e Mistika.

Conheça os filmes selecionados para o VIII Cine Jardim:

MOSTRA COMPETITIVA | LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

FREVO MICHILES – [PE] Helder Lopes

SOLANGE – [PR] Nathália Tereza e Tomás Osten

MAIS UM DIA, ZONA NORTE – [RJ] Allan Ribeiro

CENTRO ILUSÃO [CE] Pedro Diogenes

MOSTRA COMPETITIVA | CURTAS-METRAGENS LATINO-AMERICANOS

A MENINA E O POTE – [PE] Valentina Homem

CAPTURAR O FANTASMA – [SP] Davi Mello

CIRCUITO – [CE] Leão Neto e Alan Sousa

DEIXA – [RJ] Mariana Jaspe

DEPENDÊNCIAS – [RJ] Luísa Arraes

DONA BEATRIZ ÑSÎMBA VITA – [MG] Catapreta

FENDA – [CE] Lis Paim

FOSSILIZAÇÃO – [RJ] João Folharini

GALEGA – [PE] Anna Lu Machado e Noan Arouche

JUPITER – [RN] Carlos Segundo

MORRO DO CEMITÉRIO – [MG] Rodrigo R. Meireles

PÁSSARO MEMÓRIA – [RJ] Leonardo Martinelli

SEM FANTASIA – [SP] Pedro Murad e Daniel Herz

TRINIDAD – [México] Jos Azuela

MOSTRA PASSARINHO

A CONCHA ME CONTOU – [ES] Instituto Marlin Azul

A ROMANTIC SNACK – [GO] Rafael Lima

ALGUMA COISA COM PLUTÔNIO – [PE] Raoni Assis

ANACLETO, O BALÃO – [PR] Carol Sakura e Walkir Fernandes

APENAS UMA SACOLA DE PLÁSTICO – [CE] Luan Oliveira

BOLINHA DE GUDE – [SP] Ricardo Rodrigues

DIAFRAGMA – [AL] Robson Cavalcante

ENTRE ESTRELAS – [GO] Kelrylly Sabriny

EXPERIÊNCIA – [SC] Maria Petrassi

FLORES DA MACAMBIRA – [RN/ES] Instituto Marlin Azul

KWAT E JAÍ – OS BEBÊS HERÓIS DO XINGU – [DF] Clarice Cardell

MA/GO – [GO] Lucas Montes Silva

MEMÓRIAS DE INFÂNCIA – [MG/ES] Instituto Marlin Azul

O BARCO – [SP] Rodolpho Pinotti

O BOMBEIRO – [PE] Mozart Albuquerque

O CHAPÉU DO ZEZÉU – [RN/ES] Instituto Marlin Azul

O GATO DA MINHA IRMÃ – [ES] Instituto Marlin Azul

PENCA NO PARQUE – [MG] Bruno de Souza

POROROCA – [MG] Fernanda Roque e Francis Frank

SÓ REZANDO… [RN/ES] Instituto Marlin Azul

SUPER-HERÓI DO CLIPE NO MEIO DA PRAÇA – [PR] Felipe Aufiero

SUPER-HERÓIS – [DF] Rafael de Andrade

TRÊS MARIAS – [SP] Ricardo Rodrigues

MOSTRA REVOADA

AS MELHORES – [RJ] Renata Mizrahi

COMO CHORAR SEM DERRETER – [RJ] Giulia Butler

MENINA SEMENTE – [PE] Túlio Beat

O CEMITÉRIO DO PARQUE DA LUZ – [SC] Marko Martinz

O MISTÉRIO DA COHAB 23 – [BA] Rogério Sagui

TRINCA-FERRO – [ES] Maria Fabíola

VISAGENS E VISÕES – [PA] Rod Rodrigues

MOSTRA VOO LIVRE

A CASA AMARELA – [PR] Adriel Nizer

A LENDA DOS CAVALEIROS DA ÁGUA – [SP] Helen Quintans

BICICLETA ENVENENADA – [MG] Luciene Crepalde

HOLERITE – [MG] Ademir de Sena Moreira

JARDIM DA IMAGEM – [RS] Guilherme Amado

VÃO DAS ALMAS – [DF] Edileuza Souza e Santiago Dellape

MOSTRA ROTAS DE MIGRAÇÃO

152 AB – [MG] Daniel Jaber e Jelton Oliveira

2 BRASIS – [SP] Carol AÓ e Helder Fruteira

ARACATI – [PB] Veruza Guedes

BAILE DA CURVA – [SP] Bruno Autran

CAROL – [PE] Bruna Tavares

CASULO – [SP] Aline Flores

EU DISSE SEM USAR PALAVRAS – [RJ] Braulio Rezende Barbosa

EU FUI ASSISTENTE DO EDUARDO COUTINHO – [RJ] Allan Ribeiro

HABITAR – [SP] Antônio Fargoni

MARGEM – [SP] Domingos Antônio e Flávio Ermirio

O NOME DA VIDA – [MG] Amanda Pomar

PAPELADA – [GO] Arthur Henrique Oliveira

PARADISO DE ANÍBAL – [MT] Diego Baraldi

QUEM ME QUER? – [PE] Tiago Pinheiro

UMBILINA E SUA GRANDE RIVAL – [PE] Marlom Meirelles