Documentário sobre Luis Fernando Verissimo estreia no Canal Brasil no dia do aniversário do escritor

Coprodução do Canal Brasil, o longa-metragem “Verissimo”, dirigido por Angelo Defanti, estreia no canal nesta quinta-feira, dia 26 de setembro, às 22h. O documentário retrata a rotina de um dos escritores e cartunistas mais populares do Brasil, Luis Fernando Verissimo, às vésperas de completar 80 anos, em 2016. No dia da estreia do filme no canal, Verissimo comemora seu aniversário de 88 anos. O documentário participou do Festival É Tudo Verdade em abril deste ano.

O filme apresenta entrevistas e imagens de Verissimo durante os 15 dias que antecederam seu aniversário de 80 anos. Defanti faz uma imersão na vida do autor e no ambiente que o cerca, mostrando o quanto isso influencia seus trabalhos. Defanti já adaptou obras do autor para os curtas-metragens “Feijoada Completa” e “Maridos, Amantes e Pisantes” e para o longa-metragem “O Clube dos Anjos”.