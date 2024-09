Cineasta Karen Suzane ministra masterclass online e gratuita sobre atuação para cinema

Foto © Gustavo Barske

No dia 26 de setembro, a cineasta Karen Suzane ministra masterclass sobre atuação para cinema, dentro do programa do curso “Atuar sim: Laboratório de atuação para o audiovisual”, criado pela atriz e preparadora mineira Bruna Chiaradia. A transmissão será online, das 19h às 22h, pelo instagram @atuarsim. Não é necessária inscrição prévia.

Formada em Cinema e audiovisual na Universidade Federal Fluminense, Karen é realizadora dos curtas “O Capitalismo Matou meus Pais” (Mostra de Tiradentes 2023), “Um Vestido para Ver a Mamãe”, “A Mulher que Eu Era”, “Desabafo”, “A Janela e o Vento” e “Poesias de Primavera”, além da web série “DNA Gastronômico”.