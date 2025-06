Abertas as inscrições para filmes da 23ª Goiânia Mostra Curtas

A 23ª Goiânia Mostra Curtas está com inscrições abertas, de 3 a 23 de junho, para curtas-metragens de até 25 minutos, de todos os gêneros, finalizados a partir de janeiro de 2024.

Um dos mais longevos e representativos festivais de curta-metragem do país, a mostra será realizada de 7 a 12 de outubro, no Teatro Goiânia, com entrada gratuita.

As produções selecionadas irão compor as mostras competitivas Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Origens, novidade focada na produção goiana universitária, e a 22ª Mostrinha, concorrendo a prêmios em serviços e produtos

oferecidos por empresas do setor audiovisual.

O regulamento e as inscrições estão disponíveis no site goianiamostracurtas.com.br.